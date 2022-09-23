İyi Parti'den adaylık tepkisi: Son noktayı Meral Akşener koyar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına kesin gözüyle yaklaşan CHP'ye karşı 6'lı masa henüz net bir cevap vermedi. İyi Partili Fatih Demirkol, son noktayı Meral Akşener'in koyacağını söyledi.

6 partinin bir araya gelerek oturduğu masada Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor.

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakarken, masadaki diğer partiler bu duruma olumsuz tepkiyle yaklaştı.

6'lı masada artan gerginlik nedeniyle CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir açıklama yapmak durumunda kaldı.

CHP, ittifaklarını uyardı

Öztrak'ın açıklamasında; ittifak mensubu partilerin genel başkanları dışında kimsenin söz söyleme hakkı olmadığı ifade edilmişti.

İyi Parti sessiz kalmadı

Ancak İyi Parti'nin adaylık konusundaki tepkisi henüz dinmedi. Parti Lideri Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol, son noktayı Akşener'in koyacağını ifade etti.

"Son noktayı Akşener koyar"

Twitter'dan açıklama yapan Demirkol, "Son noktayı Sayın Meral Akşener Koyar!" sözleriyle tepki gösterdi.