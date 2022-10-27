İyi Parti'den BTP'ye Millet İttifakı daveti

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na girmek için çağrısına cevap veren İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, BTP'yi aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Fox TV'de İlker Karagözle Çalar Saat programına katılmış ve Millet İttifakı'na alınmak istediklerini söylemişti.

Hüseyin Baş, açıkça ittifaka girmek için çağrı yaptığını fakat Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, bu talebe "Onlar çok Atatürkçü." ifadeleriyle sıcak bakmadığını söyledi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'na girmenin millete karşı sorumluluk olduğunu ve iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

İyi Parti'den açık davet

Baş'ın çağrısına ise İyi Parti'den açık bir davet geldi.

İyi Parti Sözcüsü ve Meral Akşener’in Başdanışmanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Aramızda görmekten mutluluk duyarız"

Zorlu, "Sayın Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İyi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır." ifadelerine yer verdi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Bizi Millet İttifakı'na alın VİDEO