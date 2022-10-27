Petrol
93.77
-0.02%
Euro
18.7063
-0.34%
Dolar
18.6093
0.01%
Altın
994.78
-0.06%
Borsa
3935
-1.04%
Bitcoin
385.741
-0.08%
BTXN Coin
10.60
-0.28%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    İyi Parti'den BTP'ye Millet İttifakı daveti

    BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na girmek için çağrısına cevap veren İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, BTP'yi aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 13:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İyi Parti'den BTP'ye Millet İttifakı daveti

    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Fox TV'de İlker Karagözle Çalar Saat programına katılmış ve Millet İttifakı'na alınmak istediklerini söylemişti.

    Hüseyin Baş, açıkça ittifaka girmek için çağrı yaptığını fakat Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, bu talebe "Onlar çok Atatürkçü." ifadeleriyle sıcak bakmadığını söyledi.

    Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'na girmenin millete karşı sorumluluk olduğunu ve iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

    İyi Parti'den açık davet

    Baş'ın çağrısına ise İyi Parti'den açık bir davet geldi.

    İyi Parti Sözcüsü ve Meral Akşener’in Başdanışmanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

    "Aramızda görmekten mutluluk duyarız"

    Zorlu, "Sayın Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İyi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır." ifadelerine yer verdi.

    BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Bizi Millet İttifakı'na alın VİDEO

    İyi Parti den BTP ye Millet İttifakı daveti #1


    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 26 Ekim Çarşamba hava durumu
    Yaşam

    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 26 Ekim Çarşamba hava durumu

    FETÖ operasyonunda 18 gözaltı
    3. Sayfa

    FETÖ operasyonunda 18 gözaltı

    Görüş Bildir