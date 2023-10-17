İyi Parti'den CHP'ye ittifak şartı: Değişim olursa iş birliği yaparız Kemal Kılıçdaroğlu ile kesinlikle ittifak yapılmayacağı konuşulan İyi Parti'de, kurultayda yaşanacak değişim bekleniyor. CHP'deki değişim, yerel seçimlerde iki partinin yeniden ittifak yapmasının önünü açacak.

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Mayıs seçimlerinden sonra ağır mağlubiyet nedeniyle parçalanan muhalefette dağınık görüntü devam ediyor.

İlk taşı atan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masayı ikinci kez devirerek yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini duyurdu.

Akşener'in ardından ittifakın diğer 'küçük' partileri de tek tek seçimde kendi adaylarını çıkartma kararı aldı.

İttifakın geleceği CHP'deki seçime bağlı

Bu süreçte ise CHP'de sert bir değişim süreci devam ediyor.

CHP'deki kurultay süreci, sonucu itibarıyla ittifakların da geleceğine etki edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı Özgür Özel'in yarıştığı parti içi seçimin sonucu İyi Parti'de yakından takip ediliyor.

Yerel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakı kesin bir kararla rafa kaldıran İyi Parti'de, CHP'deki değişim halinde karar yeniden gözden geçirilebilir.

"CHP'de değişim olursa ittifaka geri döneriz"

Kulislerde son günlerde değişimcilerin İstanbul dahil birçok ilde kongreleri kazanmaya başlamasıyla ittifak seçeneği yeniden gündeme geldi.

Bu kapsamda İyi Partili bazı kurmaylar muhalefetin yerel seçimlerde bir araya gelmesini istiyor.

İyi Partili kurmaylara göre Genel Başkan'ın partiyi kurumsallaştırma çabaları değerli fakat bunun adresi yerel seçimler olmamalı.

Yerel seçimlerin riske atılmamasını isteyen İyi Partililere göre, CHP’de olası bir değişimde, her iki partinin lideri yerel seçimlerde yeniden bir araya gelebilir.