İyi Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi ardından ilk açıklama İyi Parti Sözcüsü Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ettiğini, kendi hassasiyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Muhalefette beklenen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından kayyum atamalarına karşı olduğunu, Kürtçe'nin bilinmeyen bir dil olarak tanımlanamayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından İyi Parti'den ilk açıklama geldi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde haftalık olağan basın toplantısını düzenledi.

"Esas olan hassasiyetlerimizin devamını sağlayabilmektir"

Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin, "CHP Genel Başkanı, TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor. Biz bu konu ile ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık.

Esas olan hassasiyetlerimizin devamını sağlayabilmektir. Bu özenden asla taviz vermeyeceğiz, bunu milletimize taahhüt ediyoruz. İyi Parti milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak yegane çimentodur ve bu işlevini ilelebet sürdürecektir." dedi.

"Sizlerin iradesine sahip çıkacağız"

Zorlu, seçim günü sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Millet İttifakı ekseninde seçime önem veriyoruz. Çünkü seçim sandıkta kazanılacak, biz bu sandıklara sonuna kadar sahip çıkarak milletimizin iradesini en önemli ve en gerçekçi şekilde yansıtılması çabası içerisinde olacağız.

Şu anda açıklanmadı ama tahminimiz o yönde; 210 bin civarında bir sandık sayısı açıklanmasını bekliyoruz. Biz İyi Parti olarak tüm sandıklarda, sandık görevlilerimiz ve gözlemcilerimizin yanı sıra bütünsel olarak Millet İttifakı'nın her bir paydaşı olarak bu sandıklarda yer alacağız. Sizlerin iradesine sahip çıkacağız." dedi.

"YSK başvurumuz reddedildi"

Sözcü Zorlu, Milli iradenin doğru bir biçimde sandığa yansıması için depremzedelerin de göç ettikleri veya en azından geçici olarak bulundukları yerlerde, geldikleri illeri işaret ederek oy kullanmaları gerektiğini belirterek, "Çünkü bu hem seçim güvenliğinin sağlanması hem de milli iradenin doğru yansıtılması bakımından çok önemliydi. Maalesef Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığımız başvuru, 'kanun gerekiyor' gerekçesi ile reddedildi." diye konuştu.

"Nevruz gününün bir resmi tatil olmasını sağlayacağız"

İstanbul'da 224 kişinin gözaltına alındığı Nevruz kutlamaları sonrası çıkan olayları da değerlendiren Zorlu, "Biz Nevruz'u ulusun ulu günü, baharın müjdesi olan bir gün olarak değerlendiriyoruz. Bu gün hiçbir etnik, kimliksel, mezhepsel bir ayrım gözetmeksizin ülkemizde yaşayan 85 milyon insanımızın birlik, barış ve huzurunu temsil eden bir gün olarak kabul ediyoruz.

Biz eğer demokrasiyi getireceksek hepimizin düşünceleri olabilir ama demokrasi ortaklaşmak demektir. O gerçek milli birliğimizdir, bağımsızlığımızdır. Bu duygulardan hareketle iktidarımızda İyi Parti olarak Nevruz gününün bir resmi tatil olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.