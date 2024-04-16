İyi Parti'den sonra Saadet Partisi de değişiyor! Temel Karamollaoğlu gidiyor Yerel seçimler sonrası başlayan değişim rüzgarına Saadet Partisi de dahil oldu.. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görevi bırakacak.

ensonhaber.com

6'lı masada yer alan partiler, şu sıralar ağır faturalar ödüyor..

İlk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesiyle CHP'de başlayan değişim, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden sonra İyi Parti'ye de sıçradı..

İyi Parti, 27 Nisan'da kurultaya giderek Meral Akşener'in yerine yeni Genel Başkanı'nı seçecek.

Yerel seçimler sonrası umduğunu bulamayan partilerden biri de Saadet oldu..

Saadet Partisi, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 1,09 oy alarak, 8. sıraya geriledi..

Sonuçların ardından partililer, kongreyi işaret etti..

Karamollaoğlu görevi bırakıyor

Bu kapsamda Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, genel başkanlık görevini bırakmaya hazırlanıyor..

odatv'nin kulis bilgisine göre, 30 Ekim 2016'da gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 oyun 871'ini alarak genel başkan seçilen Karamollaoğlu’nun, görevi bırakmak için yapılacak olan kongreyi işaret ettiği belirtildi.

Parti kaynakları 9. Olağan Kongre’nin Kasım ayında yapılmasının planlanıyor.

GİK toplantısı bu hafta sonu

Öte yandan, Saadet Partisi’nde seçim sonrası ilk Genel İdare Kurulu toplantısı, il başkanlarının da katılımıyla bu hafta sonu gerçekleşecek.

Toplantıda seçim sonuçları ve partinin bundan sonraki süreçte izleyeceği yol üzerine geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Genel Başkanlık için Birol Aydın'ın adı geçiyor

Temel Karamollaoğlu’ndan sonra boşalacak olan genel başkanlık koltuğu için henüz bir netlik olmasa da Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ın adı parti içinde önde geliyor.