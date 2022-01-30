İyi Partili Ağıralioğlu: Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alamaz

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti olmasaydı ittifak ortağı CHP'nin, AK Parti ve MHP'den oy alamayacağını söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlerinin ardından CHP'yi kızdıracak bir açıklama daha geldi.

Halk TV yazarı İpek Özbey'e konuşan Ağıralioğlu, İyi Parti olmasaydı ittifak ortağı CHP'nin Cumhur İttifakı'ndan oy alamayacağını belirtti.

"BİZ AK PARTİ VE MH'DEN OY ALABİLİYORUZ"

"Bizim ittifakımızın gücü aynileşmek ve benzemek değil, özgünlüğümüzü ve hassasiyetlerimizi koruyarak farklılıklarımızın zenginliğini memleket için seçenek zenginliğine dönüştürmek." diyen Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHP ve AK Parti arasındaki gibi herkesin tek renk ve ses olmasını doğru bulmuyoruz. Bunun demokrasimizi ve memleketimizi renksiz bir hale dönüştürdüğünü düşünüyoruz. Ayrıca biz bu farklılıklarımız yüzünden AK Parti ve MHP’den oy alabiliyor ve iktidar ümidini kuvvetlendiren tarafı temsil ediyoruz.

"BİZ OLMASAK CHP NE KADAR OY ALABİLİYOR"

Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor. Bir büyük satranç. Herkes ve her şey devrede."