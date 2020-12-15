İyi Partili Halil İbrahim Oral'a göre ateist ve deistlerin sayısı artıyor

İyi Partili Halil İbrahim Oral'a göre ateist ve deistlerin sayısı artıyor

Meclis'te kürsüye çıkan İyi Parti Milletvekili Halil İbrahim Oral, ülkedeki ateist ve deist sayılarının AK Parti iktidarında arttığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis'te gerçekleşen 2021 bütçe görüşmelerini sürdürüyor.

Bugün Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçelerinin görüşüldüğü Meclis'te söz sırası İyi Parti grubuna geldi.

İyi Parti grubu adına kürsüde Diyanet bütçesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Halil İbrahim Oral, ülkedeki deist ve ateist sayısının artmasına dikkat çekti.

ARAŞTIRMA ŞİRKETİ VERİLERİYLE AÇIKLADI

Halil İbrahim Oral, AK Parti iktidarında ateist ve deist sayılarının arttığını öne sürerek, açıklamalarında araştırma şirketlerinin verilerine yer verdi.

AK Parti iktidarında İslam'ın idrakına tutunmayan ve sadece hikayelerle yorumlanan bir bakış açısının hakim kılındığını söyleyen Oral, bunun sonucunda ateizmin yükseldiğini belirtti.

İyi Partili Halil İbrahim Oral'a göre ateist ve deistlerin sayısı artıyor VİDEO



BİLİMSEL VERİLERİ TOPLADIĞINI SÖYLEDİ

Bir Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ülkedeki ateist ve deist sayılarını sorduğu dile getiren Oral, "Ateizm ve deizmin yaygınlaştığını iddia edenlerin ellerinde bilimsel bir veri bulunmamaktadır." cevabını aldığını söyledi.

ARAŞTIRMA ŞİRKETİ VERİLERİ SUNDU

"Şimdi bilimsel verileri sunuyorum." diyerek verileri açıklayan Oral, şu ifadeleri kullandı:

"2010 yılı ile 2019 yılını karşılaştıran Konda'nın araştırmasına göre ateizm yüzde 1'den, yüzde 3'e çıkmıştır.

Themis araştırmasına göre, kendisini ateist ya da inançsız olarak niteleyenlerin oranı yüzde 6'ya çıkmıştır.

Daima referans gösterdiğiniz Abdurrahman Dilipak Bey'in Mak araştırmalarının verilerine göre ülkemizde deist yüzde 6, ateist yüze 4, agnostik yüzde 4'tür.

"2002'DE NEYDİ, 2020'DE NE OLDU"

Metropol Araştırma'nın bu yıl yaptığı bir araştırmaya göre de ülkemizde ateist oranı yüzde 5'tir.

Bunlar bilimsel veri değil de nedir Allah aşkına. Bu veriler 2002'de neydi, 2020'de ne olmuştur."