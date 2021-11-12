İyi Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke yorumu

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesine ilişkin "Onların nasıl hazırlığı varsa bizim de o konuyla ilgili hazırlıklarımız var" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

TÜRKKAN'A SAHİP ÇIKTI

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Bingöl'de şehit yakınına küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a bir kez daha sahip çıktı.

Dervişoğlu, Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKKAN'IN YARGILANMASINI SAĞLAYABİLİRLER"

"Bu kadar kısa zamanda hem yargının hareket geçmesi hem de TBMM ve iktidar partisinin bu denli vaziyet almasını Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla ilişkilendiriyorum. İktidara söylüyorum; yargılamadan rahatsızlığımız yok, öyle anlaşılıyor ki, fezlekeyi Meclis gündemine getirecekler, çoğunlukları yeterlidir. Sayın Türkkan'ın yargılanmasını da sağlayabilirler.

"PARTİMİZE KUMPAS KURDUĞUNU DA MAHKEMEDE DİLE GETİRMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ"

Bundan rahatsızlığımız yok, o yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız.

"BİZİM DE HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Onların nasıl hazırlığı varsa bizim de o konuyla ilgili hazırlıklarımız var. Mahkemede her şey belli olur"

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO ARŞİV











