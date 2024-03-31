İyi Parti'nin başarılı olduğu tek il Nevşehir oldu Sandıklardan gelen sonuçlara göre Nevşehir Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 52,78 oy oranıyla İyi Parti'nin adayı Rasim Arı kazandı.

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Türkiye yerel yöneticilerini seçti.

Saat 17.00 itibarıyla kapanan sandıklardan çıkan sonuçlarda birçok parti için sürpriz başarılar çıkarken, bir o kadar da başarısız olanlar da oldu.

Bu partilerden biri de Meral Akşener yönetiminde İyi Parti...

Türkiye genelinde yüzde 3,47 oranında oy alan İyi Parti, bir tek Nevşehir'de kazandı.

Nevşehir İyi Parti dedi

Nevşehir Büyükşehir Belediyesi'ni İyi Parti'nin adayı Rasim Arı kazandı.

Rasim Arı, yüzde 52,78 oy oranıyla Nevşehir'in yeni başkanı oldu.

2019 seçimlerinde AK Parti'den aday olarak kazanmıştı

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanlığını yüzde 51.58 oy oranı ile AK Parti adayı Rasim Arı kazanmıştı.