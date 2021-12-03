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İzmir'de 14 kişi İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldı

İzmir'de 14 kişi İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldı

İzmir'de Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarında İYİ Parti'den üye olan 14 kişi istifa edip MHP'ye üye oldu.