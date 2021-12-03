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    İzmir'de 14 kişi İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldı

    İzmir'de Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarında İYİ Parti'den üye olan 14 kişi istifa edip MHP'ye üye oldu.
    • AA
    • 03.12.2021 - 22:22
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 22:59
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    İzmir'de 14 kişi İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldı

    İzmir'de İYİ Parti'ye üye olan 14 kişi istifasının ardından MHP'ye katıldı. MHP binasındaki törende, yeni üyelere rozetlerini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı.

    Şahin, konuşmasında, Türkiye'nin çok zor bir döneme girdiğini, ufak tefek fikir ayrılıklarının ülkenin geleceğinden önemli olamayacağını belirtti.

    ''ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLERİ YIKACAĞIZ''

    Türkiye'nin, emperyalist güçlerin oyununu bozduğunu ifade eden Şahin, "Türkiye 100 yıl önceki, 70 yıl önceki, 40 yıl önceki Türkiye değil. Kendi topunu, tüfeğini yapan, artık 5'inci nesil savaş uçağını yapan bir Türkiye var. Önümüzdeki engelleri yıkacağız." dedi.

    İzmir de 14 kişi İYİ Parti den istifa edip MHP ye katıldı #1

    ''ALLAH İZİN VERİRSE BAŞARILI OLACAĞIZ''

    Yeni katılımlarla güçlendiklerini kaydeden Şahin, "Allah izin verirse başarılı olacağız." diye konuştu.

    Veysel Şahin, MHP'ye katılan 14 kişinin İYİ Parti Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarından istifa ettiğini sözlerine ekledi.

    İzmir de 14 kişi İYİ Parti den istifa edip MHP ye katıldı #2

    İzmir de 14 kişi İYİ Parti den istifa edip MHP ye katıldı #3

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