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- İzmir'de 14 kişi İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldı
İzmir'de 14 kişi İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldı
- AA
- 03.12.2021 - 22:22
- Güncelleme : 03.12.2021 - 22:59
İzmir'de İYİ Parti'ye üye olan 14 kişi istifasının ardından MHP'ye katıldı. MHP binasındaki törende, yeni üyelere rozetlerini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı.
Şahin, konuşmasında, Türkiye'nin çok zor bir döneme girdiğini, ufak tefek fikir ayrılıklarının ülkenin geleceğinden önemli olamayacağını belirtti.
''ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLERİ YIKACAĞIZ''
Türkiye'nin, emperyalist güçlerin oyununu bozduğunu ifade eden Şahin, "Türkiye 100 yıl önceki, 70 yıl önceki, 40 yıl önceki Türkiye değil. Kendi topunu, tüfeğini yapan, artık 5'inci nesil savaş uçağını yapan bir Türkiye var. Önümüzdeki engelleri yıkacağız." dedi.
''ALLAH İZİN VERİRSE BAŞARILI OLACAĞIZ''
Yeni katılımlarla güçlendiklerini kaydeden Şahin, "Allah izin verirse başarılı olacağız." diye konuştu.
Veysel Şahin, MHP'ye katılan 14 kişinin İYİ Parti Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarından istifa ettiğini sözlerine ekledi.