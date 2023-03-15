İzmir'de psikolojik sorunları olan genç hastaneden randevu almayınca havaya ateş etti Bir markette çalışan genç hastaneden randevu alamayınca sinirlenerek pompalı tüfekle dışarı çıkıp, rastgele ateş etti. Ekiplerin bölgeye gelmesi ile teslim olan genç, gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Saat 05.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde bir market çalışanı dehşet saçtı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 21 yaşındaki M.K., hastaneden randevu alamayınca sinirlenip, pompalı tüfekle dışarı çıkıp, rastgele ateş açtı. Ekipler sevk edildi Gece saatlerinde sesi duyan vatandaşlar panikle yaşananları ihbar etti. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ateş etmeye devam etti Polis, M.K.'yi ikna etmeye çalışırken havaya ateş etmeye devam etti. Randevu alamadığını öne sürdü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığını ileri süren ve alkollü olduğu öğrenilen genç, gecenin sessizliğinde 18 kez havaya ateş etti. Bölgeye özel harekat ekipleri de gönderildi. Şüpheli gözaltına alındı Polis ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatırken, çelik yeleklerini giyerek genci ikna etmeye çalıştı. Özel harekatçıları gören M.K., pompalı tüfeği yere atıp teslim oldu. M.K. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Soruşturma devam ediyor Olay Yeri İnceleme ekipleri de tüfek ve kartuşlar üzerinde incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.