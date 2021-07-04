Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kaleminin önünde diz çöktü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Özel Kalemi Rivka Ravitz'in önünde diz çöktüğü fotoğraf, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 28 Haziran Pazartesi günü Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti.

Ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafı İsrail basını paylaştı.

Fotoğrafta ABD Başkanı Joe Biden, Rivlin'in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Ravitz'in önünde diz çökerken görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Özel Kalemi Rivka Ravitz'in önünde diz çöktüğü fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

Rivlin'in, Biden'a Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden'ın, Ravitz'in önünde diz çöktüğü belirtildi.

HAFTANIN FOTOĞRAFI

Fotoğraf Amerikalı kullanıcılar arasında da sosyal medyada hızla yayıldı, çok sayıda kişi söz konusu kare için "haftanın fotoğrafı" yorumunu yaptı.