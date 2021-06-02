Joe Biden, Tulsa’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu

Tulsa kentinde 1921'de katledilen yüzlerce siyahi ABD'linin anma törenine katılan Biden, "Bugün anavatanımıza yönelik en ölümcül tehdit DEAŞ ya da El Kaide değil, beyaz ırkçılıktır." dedi.

ABD’nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde, 1921 yılında yüzlerce siyahi ABD’linin beyazlar tarafından katledilmesinin üzerinden 100 yıl geçti.

Tulsa'da anma törenine katılan ABD Başkanı Joe Biden, ırkçılıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

''BU BİR KATLİAMDIR''

Siyahilere ait bin 100 ev ve işyerinin yağmalandığı resmi rakamlara göre ise 39 kişinin, resmi olmayan rakamlara göre 300’e yakın kişinin öldürüldüğü ve 183’ü ciddi olmak üzere 800 kişinin yaralandığı Tulsa’da 100 yıl önce yaşanan olayları değerlendiren Biden, "Uzun süredir tarihimizde olanlar sessizce söyleniyordu, karanlıkta örtbas ediliyordu. Ancak tarihin konuşulmaması, olayların yaşanmadığı anlamına gelmez. Karanlık çok şeyi saklayabilir ancak hiçbir şeyi silemez." ifadelerini kullandı.

Başkan Biden, "Bu bir ayaklanma değil bir katliamdır, tarihimizdeki en kötülerinden biri ama tek değil" dedi.

''EN ÖLÜMCÜL TEHDİT, BEYAZ IRKÇILIKTIR''

100 yıl önce olanların bugünü de etkilediğinin altını çizen Biden, "Ben sessizliği doldurmaya geldim. Çünkü sessizlikte yaralar derinleşiyor. Ne kadar acılı olursa olsun, andıkça yaralar iyileşiyor." değerlendirmesini yaptı.

Irkçılığı "iç terör" olarak nitelendiren Biden, "Bugün anavatanımıza yönelik en ölümcül tehdit DEAŞ ya da El Kaide değil, beyaz ırkçılıktır." dedi.

TULSA'YI ZİYARET EDEN İLK ABD BAŞKANI OLDU

Biden, bir muhabirin 300’e yakın siyahinin öldürüldüğü katliam için ABD Başkanlığından resmi bir özür dilenmesi gerekip gerekmediğine ilişkin sorusuna yanıt vermezken, Tulsa’da gerçekleşen katliamdan kurtulanları ziyaret etti.

AZINLIKLAR VE GELİRİ DÜŞÜK KESİMLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Biden konuşmasında, ABD’de yaşayan ırklar arasında bulunan gelir dengesizliğini azaltmak üzere aldıkları bazı kararları açıklayarak, planlanan çalışmada azınlıklar tarafından sahip olunan girişimlere federal para desteğinin yanı sıra 10 milyar dolarlık dezavantajlı bölgeleri yeniden yapılandırma bütçesini hatırlattı.

Biden ayrıca, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in özellikle ABD’de son zamanlarda Cumhuriyetçi Parti tarafından çeşitli eyaletlerde önerilen ve siyahiler ile gelir düzeyi düşük kesimlerin oy kullanmasını zorlaştırdığı iddia edilen yasalara karşı oluşturulan çalışma grubuna önderlik edeceğini belirtti.