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- Kabinenin gündeminde tahıl koridoru ve ekonomi var
Kabinenin gündeminde tahıl koridoru ve ekonomi var
- Haber Merkezi
- 22.08.2022 - 05:44
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündemle toplanacak.
Erdoğan'ın Putin ve Zelensky ile yaptığı görüşmeler ele alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.
Ukrayna'daki savaş ve tahıl sevkiyatı görüşülecek
Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.
İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.
Ekonomi gündemi de masada
Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.
Terörle mücadele
Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.
İsrail ile normalleşme ve Doğu Akdeniz
İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.