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    Kabinenin gündeminde tahıl koridoru ve ekonomi var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridorunun yanı sıra, ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ele alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 05:44
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    Kabinenin gündeminde tahıl koridoru ve ekonomi var

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündemle toplanacak.

    Erdoğan'ın Putin ve Zelensky ile yaptığı görüşmeler ele alınacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.

    Ukrayna'daki savaş ve tahıl sevkiyatı görüşülecek

    Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.
    İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

    Kabinenin gündeminde tahıl koridoru ve ekonomi var #1

    Ekonomi gündemi de masada

    Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

    Terörle mücadele

    Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

    İsrail ile normalleşme ve Doğu Akdeniz

    İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

    Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

    Kabinenin gündeminde tahıl koridoru ve ekonomi var #2


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