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    Kalın, ABD'li Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle Türkiye'nin poltikası üzerine değerlendirmelerde bulundu.
    • AA
    • 27.12.2021 - 05:45
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 05:46
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    Kalın, ABD'li Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi kapsamında, Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının liderleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

    SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

    Türkiye’nin ABD ile ilişkilerine ve bölgedeki sorunlara yönelik duruşuna değinen Kalın, ayrıca başta Suriye ve Libya olmak üzere, bölgesel politikasına ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Kalın, görüş alışverişinde bulunduğu katılımcıların sorularını yanıtladı.

    İbrahim Kalın’a Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan eşlik etti.

    Kalın, ABD li Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi #1

    KONGRE BU YIL YÜZ YÜZE YAPILIYOR

    Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen yıllık MAS-ICNA Kongresi, Chicago'da başlamıştı.

    Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sanal ortamda düzenlenen MAS-ICNA Kongresi, bu yıl yüz yüze yapılıyor.

    Kalın, ABD li Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi #2

    KONGRE 3 GÜN SÜRECEK

    Türkiye'yi Amerika Diyanet Merkezinin stant açarak temsil ettiği kongrenin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü mesajı gösterilecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da pazartesi günü kongre kapsamında konuşma yapacak.

    Amerikalı Müslümanların önde gelen isimlerinin konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivitenin yer aldığı 3 günlük kongre, salı günü kapanış oturumuyla son bulacak.

    Kalın, ABD li Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi #3

    Kalın, ABD li Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi #4

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