Karabük'ta çalışma yapılan doğalgaz borusu patladı: Yangın çıktı Safranbolu ilçesinde belediye ekiplerinin kazı çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusu alev alırken, bir işçinin yüzünde yanık oluştu.

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korkutucu anlar yaşandı.

Safranbolu Belediyesi ekipleri yağmur suyu drenaj hattı için çalışma yaptıkları sırada doğalgaz borusu patladı.

Boru alev aldı

Patlamanın etkisiyle doğalgaz borusu alev alırken, bir işçinin yüzünde de yanık oluştu.

Alevler nedeniyle bir garaja örtüsü çadır zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve KARGAZ ekipleri sevk edildi.

Gazın kesilmesiyle yangın sönerken, mahalleye yeniden dogalgaz verilmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)