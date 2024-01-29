DHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde 20 farklı suçtan kaydı bulunup, 'dolandırıcılık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.C. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Evde arama yapıldı
Bu kapsamda kadının saklandığı adres belirlendi.
Belirlenen eve operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda A.C.'nin saklandığı adreste arama yapıldı. Arama sırasında polis kamerasına ilginç kareler yansıdı.
Bazanın içinden çıktı
Aranan kadın bazanın içinde yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, polis merkezine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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