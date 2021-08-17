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Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andı

Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminin 22.yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.