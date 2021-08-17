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- Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andı
Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminin 22.yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.
- AA
- 17.08.2021 - 20:10
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayınladı.
"TÜRKİYE, DOĞAL AFETLER BAKIMINDAN ÖNEMLİ RİSKLER TAŞIYOR"
Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı anma mesajında, Türkiye'nin doğal afetler bakımından önemli riskler taşıdığını belirtti.
"ÖNLEM HAYAT KURTARIR"
Afetlere karşı hazır olmanın ve gerekli tedbirleri almanın devletin asli görevlerinden olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır." ifadesini kullandı.