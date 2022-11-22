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    Kemal Kılıçdaroğlu: 3 Aralık'a kadar sabredin

    Türkiye'yi tarihindeki ekonomik kriz zincirinden çıkaracakları söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta yeni bir vizyon açıklayacaklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:58
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    Kemal Kılıçdaroğlu: 3 Aralık'a kadar sabredin

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

    Kılıçdaroğlu, partililere seslendiği konuşmasında, gündemdeki birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    CHP Lideri, ABD ve İngiltere gezilerine de değindi.

    Merak ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, hazırladıkları yeni bir vizyon programı açıklayacaklarını söyledi.

    "3 Aralık'a kadar sabredin"

    3 Aralık'ı işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

    "3 Aralık'a kadar sabredin, yeni bir vizyonu açıklayacağız. Türkiye'nin tarihine şöyle bir bakın. Her ortalama 7 yılda bir kriz olur. Bazen bu krizler çok derin olur ve bu krizlerden bir avuç insan faydalanır, büyük gelirler vurur ama milyonlar bu krizlerle büyük mağduriyetler yaşarlar.

    Kemal Kılıçdaroğlu: 3 Aralık'a kadar sabredin ViDEO

    "Türkiye'yi krizler zincirinden çıkartacağız"

    Türkiye'yi artık bu kriz zincirinden çıkarmamız lazım. Ve emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız. Vizyonumuz hazır. 3 Aralık. Ekiplerimiz, yatırımcılar hazır, taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın; geliyor gelmekte olan!"

    Kemal Kılıçdaroğlu: 3 Aralık a kadar sabredin #1


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