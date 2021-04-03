Kemal Kılıçdaroğlu 3 Nisan'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temelinin atılışının 84’üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Nisan 1937 tarihinde temeli atılan Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın temelinin atılışı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

"KARABÜKLÜLER DİYOR Kİ: 3 NİSAN'I SANAYİ GÜNÜ İLAN EDELİM"

Kılıçdaroğlu mesajında, "Bugün 3 Nisan. Bundan 84 yıl önce 3 Nisan 1937’de küçük bir köy olan Karabük’te önemli bir gelişme oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile İsmet İnönü bizzat Karabük’e gelerek ağır sanayinin temelini attı. Karabüklüler diyorlar ki, '3 Nisan’ı Sanayi Günü ilan edelim' diye. Evet, yürekten katılıyorum. 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ağır sanayinin başladığı tarihtir. Bu tarihi hep birlikte kutlamak zorundayız" dedi.

HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLANDI

Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın (Kardemir) temelinin atılışı ve Karabük’ün kuruluşunun 84'üncü yıl dönümü ise havai fişekler ile kutlandı.









