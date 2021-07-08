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    Kemal Kılıçdaroğlu 3.doz aşısını yaptırdı

    Kemal Kılıçdaroğlu 3.doz aşısını yaptırdı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3.doz aşı açıklamasının ardından, hastaneye giderek aşısını yaptırdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.07.2021 - 20:01
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 20:08
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    Geçtiğimiz günlerde aşılamada 3.doz aşı dönemine geçildiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının 3.doz aşılarını yaptırabileceğini duyurmuştu.

    3.DOZ AŞISINI YAPTIRDI

    İki doz aşısını yaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3.doz için hastanaye gitti.

    "TÜM SAĞLIK EMEKÇİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

    Aşı olduğu fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu,  "Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu 3.doz aşısını yaptırdı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu 3.doz aşısını yaptırdı #2


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