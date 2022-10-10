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    Kemal Kılıçdaroğlu: ABD'den sonra İngiltere, Almanya'ya gideceğiz

    Kemal Kılıçdaroğlu: ABD'den sonra İngiltere, Almanya'ya gideceğiz

    ABD yolunda uçakta gazetecilerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı temasları kapsamında ABD'den sonra İngiltere ve Almanya gibi ülkelere de gideceğini söyledi.
    • 10.10.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 09:30
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD yolunda.

    Kılıçdaroğlu, ABD'de gerçekleştireceği bir dizi temas öncesi Boston’a uçarken kendisine eşlik eden gazetecilere uçakta açıklamalarda bulundu.

    "ABD temaslarımız birinci aşama"

    Kılıçdaroğlu, gezisinin Boston ayağının ilk aşama olduğunu anlatırken, şunları söyledi:

    “Teknolojik gelişmelerden uzak bir siyaset anlayışımız var. Bu eski ideolojik kalıplardan çıkması ve dünyaya yeni bir pencereden bakılması gerekiyor. Bunun için de Boston’a, MIT’e gidiyoruz; dünyanın bilim konusunda bir numaralı üniversitesi.

    Orada bilim insanları ile oturacağız, konuşacağız belki dertleşeceğiz. Bu birinci aşama. Bizim üniversitelerimiz ise kan kaybediyor. Bu çerçevede bakmak ve halkın dikkatini bu noktaya çekmek gerek.”

    Kemal Kılıçdaroğlu: ABD den sonra İngiltere, Almanya ya gideceğiz #1

    "İngiltere ve Almanya'ya da gideceğiz"

    Kılıçdaroğlu, ABD’nin ardından bilim ve teknolojiye yönelik ziyaretlerinin Almanya ve İngiltere ile süreceğini söyledi:

    “Burada bilim ekonomisi dedik ama bilim ekonomisinin aynı zamanda sosyalleşmesi lazım, yani sosyal bilgi ekonomisi dememiz lazım. Yani teknolojinin yarattığı gelirin toplumsallaşması lazım.

    Toplumun her kesimine bir şekliyle dokunması lazım. Biz bu konuda büyük bir çalışma yaparız, sonra İngiltere, Almanya bazı yerlere de gideceğiz. Bu seyahat aslında siyaset kurumunun alışık olmadığı ya da oraya ‘icazet almaya gidiyor, şunu bunu almaya gidiyor’ dediği gibi değil.

    Hayır efendim, onların akıllarına gelmeyen bir şeyi yapmak zorundayız. Ülkenizi seviyorsanız ve topluma bireyler kazandırmak istiyorsa bu alana açılmalı ve bu alanda Türkiye’nin geri kalmışlığını engellenmesi lazım. Bunu yapacak olan da siyaset kurumu.”

    Kemal Kılıçdaroğlu: ABD den sonra İngiltere, Almanya ya gideceğiz #2


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