Euro
10.3173
-0.5%
Dolar
8.4474
-0.17%
Altın
516.69
-0.01%
Borsa
1.427
1.92%
Bitcoin
332.115
2.85%
EXEN Coin
36.38
-4.88%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C
    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ile görüştü

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ile görüştü

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.05.2021 - 18:48
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 19:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğini savunan ABD Başkanı Joe Biden, muhaliflere destek vererek Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler sarf etmişti.

    Biden'ın açıklamaları sonrası gözler muhalefetteydi.

    KILIÇDAROĞLU, ABD'NİN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞTÜ

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

    Görüşmede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

    Joe Biden: Erdoğan’a karşı muhalefeti açıkça destekliyoruz VİDEO ARŞİV

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD nin Türkiye Büyükelçisi ile görüştü #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD nin Türkiye Büyükelçisi ile görüştü #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD nin Türkiye Büyükelçisi ile görüştü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir