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Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ile görüştü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya geldi.
- AA & Ensonhaber
- 26.05.2021 - 18:48
- Güncelleme : 26.05.2021 - 19:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğini savunan ABD Başkanı Joe Biden, muhaliflere destek vererek Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler sarf etmişti.
Biden'ın açıklamaları sonrası gözler muhalefetteydi.
KILIÇDAROĞLU, ABD'NİN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞTÜ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.
Görüşmede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Joe Biden: Erdoğan’a karşı muhalefeti açıkça destekliyoruz VİDEO ARŞİV