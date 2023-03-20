Kemal Kılıçdaroğlu adaylık evraklarını imzaladı Cumhurbaşkanlığı adaylık evraklarını imzalayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP TBMM Grup Başkan Vekilleri ve Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü de yalnız bırakmadı.

Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimlerine gidiyor.

Seçime 55 gün kala, cumhurbaşkanı adayları art arda evraklarını hazırlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuyor.

Bu kapsamda 6'lı masada büyük tartışmaların ve tavizlerin ardından ismi üzerinde adaylık mutabakatı sağlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da adaylık işlemlerine başladı.

CHP TBMM Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

Kılıçdaroğlu evrakları imzaladı

Kararın ardından muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında evraklarını imzaladı.

CHP TBMM Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Enez Özkoç'un şahitliğinde imzalanan belgeler YSK'ya teslim edildi.

Kılıçdaroğlu evrakları imzalarken Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü de makamdaydı.

Adaylık sürecinde kurduğu 6'lı masada, tüm liderlere ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylığı dağıta dağıta ilerleyen Kılıçdaroğlu'nun, uzun yıllardır yanından hiç ayrılmayan Şükran Kütükçü'ye hangi makamı vereceği merak konusu oldu.