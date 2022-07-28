Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nı gezip Ahmed-i Hani Türbesi'nde dua etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gitti.

Kılıçdaroğlu buradaki temasları kapsamında halkın farklı kesimleri ile bir araya geldi.

Türbe gezip dua etti

CHP Lideri bölgenin en önemli lokasyonlarından olan Ahmed-i Hani Türbesi ile İshak Paşa Sarayı'nı da ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, türbede dua dip sarayı gezerken basın mensuplarına da manzara önünde poz verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesi'nde dua etti VİDEO

Çiftçilere vaatlerini sıraladı

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Doğubeyazıt ilçesinde İş Dünyası Toplantısı’na katıldı.

CHP Lideri burada katılımcılara hitap ederken çiftçilerin sorunlarına ve onlara CHP'nin vaatlerine değindi.

Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye mazotun kesinlikle ÖTV’siz vergisiz verilmesi lazım. Maliyetlerin düşmesi lazım. Bunlar yapılabilir şeyler. Tarım konusunda toprak analizleri yapılacak.

Şöyle bir sorunumuz var, kırsalda nüfus azalıyor. Kırsalda çalışan genç ve kadınların sosyal güvenceleri olacak. Tarım kanunu var, 21. maddesine göre devletin çiftçiye milli gelirinin yüzde birini destek olarak vermesi gerek.

Bu güne kadar bu hiç verilmedi, verilmiyor da hala. Kimse de sormuyor hakkını. Bir diğer konu, çiftçinin traktörünün haczedilmemesi lazım. Eğer bir iktidar faize karşıyım deyip bizim vergilerimizi tefeciye faiz olarak ödüyorsa bunun hesabını soracağız." dedi.

"Kim fakirin fukaranın hakkını savunuyorsa ona oy verin"

Seçimlere yönelik ise Kılıçdaroğlu, "Sizden bir şey istiyorum, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. CHP’ye verin demiyorum, elinizi vicdanınıza koyup, kim bu ülkeye çalışıyor, kim fakirin fukaranın hakkını savunuyorsa düşünüp ona verin.

Devletin dini vicdan. Haksızlık yapana oy verilir mi? Adaletsizlik yapana, al biraz daha yap diye oy mu verilir! Siyasete giren zenginleşemez arkadaş.

Eğer birleri siyasete girdikten sonra zenginleşip değil burada Amerika’da bile mal mülk sahibi oluyorsa düşünmemiz lazım.





"Artık kavgadan bıkmadık mı?"



Önemli olan; bu güzel coğrafyada düşünmemiz, helalleşmemiz lazım. Artık kavgadan bıkmadık mı? Kavga olmasın, kucaklaşalım. Kimsenin kimliğini sorgulamayalım. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insan, biz soruyoruz senin kimliğin ne? Sana ne kardeşim.

Benim kimliğimi tercih etme hakkım zaten yok ki. Kimlik siyaset konusu olmaz. İnanç siyaset konusu olmaz. Yaşam tarzı siyaset konusu olmaz. Bu ovalar ekilmiyorsa, niye ekilmiyor? İşte bu siyaset konusu olur. Bu kadar işsizlik varsa, niye bu işsizlik var?

"Türkiye’de hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz"

O siyaset konusu olur. Çünkü her birimiz doğduğumuz andan itibaren vergi öderiz. Bir tek teneffüs ettiğimiz havadan dolayısıyla vergi ödemiyoruz. Belki onunda ileride vergisi çıkar. Oradan kurtarmışız. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz.

Kucaklaşmak istiyoruz. Bereketli topraklarımız çalışkan insanlarımız var. Dünyanın en zengin kültürüne sahibiz. Bu zengin kültürü hepimiz içselleştirmemiz gerekirken birbirimize kavgasını veriyoruz. Neden verelim? Güzel Türkiye’de hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.