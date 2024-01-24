Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nu makamında ziyaret etti Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Ahmet Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Yerel seçim yaklaştıkça partiler ve adayların heyecanı artıyor.

Bu kapsamda Ankara'da yoğun bir gündem ve görüşme trafiği var.

Sabah saatlerinde TBMM'de Saadet Grubu'nun toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlere Saadet Partisi ile birlikte gireceklerini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

Bu açıklamadan saatler sonra sürpriz bir gelişme yaşandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nu makamında ziyaret etti.

"Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk"

Görüşmeye ilişkin açıklama, Kılıçdaroğlu'nun şahsi sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada "Gelecek Partisi 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, ülkemiz ve demokrasimiz için verecekleri mücadeleden dolayı başarılar diledik." ifadeleri kullanıldı.

Bu görüşmeyle aynı saatte CHP Genel Merkezi'nde de hareketlilik vardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindekileri kabul etti.