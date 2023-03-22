Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya SDP Eş Genel Başkanı Klingbeil'i kabul etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve heyetini parti genel merkezinde ağırladı.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde temaslarını sürdürüyor.

Millet İttifakı dışındaki muhalif parti liderlerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yurt dışı temasları da kuruyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile heyetini partisinin genel merkezinde ağırladı.

Parti kurmayları da eşlik etti

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.