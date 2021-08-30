Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Keçiören'de bir düğüne katıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen bir düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çifte anlattığı Temel fıkrasına kimse gülmedi.

Burcu ve Ramazan çiftinin Keçiören'in Hasköy semtindeki bir salonda düzenlenen düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genç çifti tebrik etti.

"NİHAKIMA GELİR MİSİNİZ DEDİ, TABİİ GELİRİM DEDİM"

Düğünde konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu,"Ramazan ile tanıştık. Bir grup arkadaşıyla güzel bir sohbetimiz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sorular sordular, ben de büyük bir samimiyetle cevaplandırdım. Ayrılırken, bana nikah davetiyesini verdi. 'Nikahıma gelir misiniz' dedi. 'Tabii gelirim' dedim. Çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN FIKRASI GÜLDÜRMEDİ

Evlilikle ilgili çifte nasihat veren Kılıçdaroğlu, sözlerine güldürmeyen bir Karadeniz fıkrasıyla son verdi:

"Temel'e sormuşlar 'Nerelisin' diye. 'Vallahi henüz evlenmedim' demiş. Dolayısıyla bundan sonra artık evin gerçek sahibi, lideri eşiniz olacak."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Keçiören'de düğüne katıldı VİDEO





