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    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir vatandaşın evinde iftar yaptı

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Doruk ailesine iftarda konuk oldu.
    • AA
    • 11.05.2021 - 23:23
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    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir vatandaşın evinde iftar yaptı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde Doruk ailesi ile iftar yaptı.

    EŞİ İLE BİRLİKTE DORUK AİLESİNE MİSAFİR OLDU

    CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde, Doruk ailesinin misafiri oldu.

    Yer sofrasında orucunu açan Kılıçdaroğlu ile ailenin arasındaki samimi anlar fotoğraflara yansıdı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara da bir vatandaşın evinde iftar yaptı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara da bir vatandaşın evinde iftar yaptı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara da bir vatandaşın evinde iftar yaptı #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara da bir vatandaşın evinde iftar yaptı #4

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