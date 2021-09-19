Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düğün törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Milletvekili Rıza Yalçınkaya'nın oğlu Cenap Yalçınkaya ve Victoria Capitici'nin düğününe katıldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 23 ve 24'üncü dönem CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya'nın oğlunun Ankara'da gerçekleşen düğününe katıldı.

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıydığı Victoria ve Cenap çiftinin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını geline verdi. Kılıçdaroğlu, Capitici ve Yalçınkaya ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.











İYİ PARTİLİ BAŞKANIN OĞLUNUN DA NİKAH ŞAHİDİ OLMUŞTU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'un oğlunun nikah şahidi olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile birlikte nikah şahidi oldu VİDEO

KATILDIĞI BİR BAŞKA NİKAH TÖRENİNDE DE ESPRİSİ GÜLDÜRMEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay da yine Ankara'da bir nikah törenine katılmıştı. Burada da evlenen çifte mutluluklar dilemiş, espri yapmıştı. Ancak kimse çifte anlattığı Temel fıkrasına gülmemişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Keçiören'de düğüne katıldı VİDEO





