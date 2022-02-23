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    Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 15:27
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    Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

    CHP lideri Keman Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

    BÖKE VE ÇEVİKÖZ EŞLİK ETTİ

    Kılıçdaroğlu'na görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

    Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor u kabul etti #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor u kabul etti #2


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