Kemal Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız görevlerine devam etmeli

Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, belediye meclislerinde çoğunluk sağlanamadığı için başkanların bir dönem daha görevine devam etmesini istediğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Gündem Özel programına katıldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı için belediye başkanlarını aday gösterip göstermeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, olumsuz yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerine yoğunlaşan Cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu, başkanların görevlerine devam etmesini istediğini söyledi.

"BAŞKANLARIMIZIN GÖREVLERİNE DEVAM ETMELERİNİ İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu,"Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Onun olmadığı yerde belediye başkanlığını başka bir partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu, Ankaralı bize ne diyecek? O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var. İkincisi seçildiler, önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar önlerinde bir zaman var. O zaman diliminde çalışır deneyim kazanırlar iyi noktalar alanlarda kendilerini gösterirler o çerçevede görevlerini sürdürmeleri lazım." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI UZLAŞMACI OLMALI"

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı?" sorusuna ise, "Devleti tanıması lazım önce bu çok önemli çünkü alınan kararların nasıl süreçler doğuracağını bilmesi lazım. Yine uzlaşmacı olması lazım. Cumhurbaşkanı adayının bütün siyasi partilerle samimi bir görüşme içinde olması lazım. Bunlar uzlaşmacı kimliğinin olması, liyakati koruması, kurumlara müdahaleyi engellemesi, her kuruşun hesabının vatandaşa verilmesi, bütçenin kaynaklarının nereye ne kadar harcandığının hesabını vermesi... Bu pozisyonda bir kişi olursa huzur sağlanacak, atamalar liyakate göre yapılacak, gençlere güven verecek. Gençler özgürlük istiyor, baskı olmasın istiyor, bu gençler bir siyasi partinin kimliği altında da görünmek istemiyor. Ben karamsar değilim. Ülkenin çözülmeyecek sorunu yok aslında." yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız görevlerine devam etmeli VİDEO



"ERDOĞAN'IN BENİ KARŞISINDA GÖRÜNCE MUTLU OLACAĞINI SANMIYORUM"

"Ben Erdoğan'ın beni karşısına göreceği konusunda onun mutlu olacağını sanmıyorum. Onu şu anda en çok rahatsız eden kişi benim. Bu iddialar ittifakı karıştırmak için ortaya atılıyor." diyen Kılıçdaroğlu, 'siyasi cinayet' iddiaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bana değil ülkeyi yönetmeye talep olan liderlere de zaman zaman örtülü bilgiler gelir. Biz bu hassas konuların önünü kesmek isteriz bunlardan biri de suikastlar. Bu bilgi devleti yönetenlere de daha fazla gelir.

Devleti yönetenlerin bu kişileri cesaretlendirici söylemlerden uzak durması gerekir ama bakıyorum sayın Erdoğan'a açıkça tehdit. Bana tehdit, sayın Akşener'e tehdit. Bu olaylar karşısında kişi sessizliğini koruyorsa cesaret veriyor demektir.

Akşener'e olan tehdit sıradan bir tehdit değildi. O açıdan tehdit konusunda herkesin dikkatli olması konusundaki bir düşüncemdi. Gelen bir duyumun seslendirilmesiydi ve bu duyum da sıradan bir duyum değildi."