Kemal Kılıçdaroğlu: Beni seçin KHK'lılara haklarını geri vereyim Millet İttifakı'nın adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması durumunda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile Gezi Parkı ve KHK tutuklularını da serbest bırakacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine haftalar kaldı.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan.

Millet İttifakı da tüm tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için karar aldı.

Kılıçdaroğlu:

Halk TV'de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz demiştiniz" sözlerine, "Evet, bana oy vereceksiniz" şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı ve KHK tutuklularını da serbest bırakacağını belirtti.

Aynı vaatleri daha önce de vermişti

CHP lideri daha önce de "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

KHK gerçeği

Kamuoyunda sık sık yer alan KHK'lılar bugün mağdur kesim olarak gösteriliyor.

Oysa gerçek bambaşka.

KHK'lılar olarak adlandırılan grubu 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı darbe girişiminden sonra devletin içine yuvalanan terör örgütü üyeleri oluşturuyor.

Bilindiği üzere kanlı darbe girişiminin ardından FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle ilişkisi bulunan isimler Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleşerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak belirleyen muhalefet partileri KHK ile görevden uzaklaştırılan terörle ilişkili kişileri yeniden devlet kurumlarına yerleştirmeyi vadediyor.