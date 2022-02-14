İzmir'de Buca Metrosu Temel Atma Töreni'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Birleşe birleşe kazanacağız; güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz" dedi.

İzmir'de Buca Metrosu'nun Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile birlikte katıldı.

Katılımın yüksek olduğu törende İzmirlilere hitap eden Kılıçdaroğlu, seçimi kazanacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

"Gerçekten bu ülkeye adaleti, huzuru getireceğiz. Bu ülkede adaletin olmadığını, binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini, kaynakların beşlli çetelere tahsis edildiğini, evler de huzurun olmadığını, geçinmenin de zor olduğunu biliyorum.

Bütün bunlara rağmen umudunuzu bozmayın sandık gelecek ve göndereceğiz onları. Birleşe birleşe kazanacağız; güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Metrosu Temel Atma Töreni'ne katıldı VİDEO

"SANDIĞI GETİRECEKLER, DERSLERİNİ VERECEĞİZ"

Türkiye'nin bütün sorunlarını biliyoruz. Buna karşın umutluyuz. Bir kez daha vurguluyorum: Karamsarlığa asla kapılmayın. İnançla kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef halkın iktidarı; bir avuç tefecinin, beşli çetenin değil. Halkla yöneteceği her kuruşun hesabını vererek.

Belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara, engellemelere rağmen hizmet yapıyorlar. Bu yatırımı gerçekleştiren işçisinden belediye başkanına mühendisine kadar hepsine teşekkür etmek istiyorum. Temelini attığımız metronun açılışını da yapacağız inşallah. Hiç endişe etmeyin. Sabırla bekleyin. Sandığı getirecekler, derslerini vereceğiz. Demokratik yollarla bir daha gelmemek için göndereceğiz bunları."





4 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, Buca Metrosu hatta çalışacak trenlerle 765 milyon Euro'ya mal olacak ve yaklaşık 12 milyar liralık maliyetle tamamlanacak.

13,5 kilometrelik hatta sahip Buca Metrosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ekonomik gücüyle inşa edilecek. Buca Metrosu'nun dört yıl içinde tamamlanması öngörülüyor