CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde çalışana verilecek en düşük maaşı açıkladı.

Merakla beklenilen asgari ücret rakamları açıklandı.

Asgari ücret geçen yıla göre 1428 lira artırılıp, 4 bin 253 liraya yükseltildi.

Bunun üzerine CHP'den de bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından video yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde çalışana verilecek en düşük maaşı açıkladı.

"CHP BELEDİYELERİNDE EN DÜŞÜK ÜCRET 4500 TL OLACAK"

4 bin 253 lira olan 2022 yılı asgari ücreti eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurmaylarımla birlikte bu gece yoğun çalıştım. Kararımızı da bildirerek geceyi kapatmak istiyorum. CHP belediyelerinde yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret, yani asgari ücret 4500 TL olacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Ayrıca belediyelerimizle Kayseri'de buluşup Kara Kış Fonu'nu konuşacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu: CHP belediyelerinde en düşük ücret 4500 TL olacak VİDEO