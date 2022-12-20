Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkimiz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyledi.

Siyasetin gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak konusu var.

Kararın açıklandığı gün, İyi Parti Meral Akşener'in İmamoğlu ile verdiği yakın görüntüden sonra başlayan adaylık tartışmaları yeniden alevlendi.

Buna karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısına davet etti.

Toplantı öncesinde basına kapalı bir görüşme yapılırken ikili grup salonuna geldi.

Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu en öndeki sıradan takip etti.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Bizim aramızda baba-oğul ilişkisi var"

Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmaları devam ederken İmamoğlu ile aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Belediye başkanımız İmamoğlu buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi sizlere ifade edeceğim. Böylece bütün vatandaşlarımız da duysun.





"CHP'nin olduğu kadar benim de evladımdır"

Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur.

Çekin arabanızı bu kantar sizi çekmez. Erdoğan'a da insani olarak bir çağrım var. İhtirasına teslim olma. Süren doluyor, 4-5 ay sonre göreceksin.

"Herkes bay Kemal'i beklesin"



Çok işimiz var. Bu saçmalıkalra ayıracak vaktimiz yok. Adalet bugün olmasa yarın tecelli edecek. Herkes bay Kemal'i beklesin.