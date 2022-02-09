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Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek yapılan zamları protesto etti.