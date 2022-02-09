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- Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim
Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek yapılan zamları protesto etti.
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 22:22
- Güncelleme : 09.02.2022 - 22:45
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saat vererek çağrıda bulunmuş, çok önemli bir şey açıklayacağını söylemişti.
Evinde çektiği video mesajını yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde elektriğe yapılan zamlar vardı.
"BUGÜNDEN İTİBAREN HİÇBİR ELEKTRİK FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"
Zamlar geri çekilene kadar fatura ödemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim."