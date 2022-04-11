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    Kemal Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla iftar yaptı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensupları ile Ankara'da iftarda bir araya geldi.
    • DHA
    • 11.04.2022 - 00:08
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    Kemal Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla iftar yaptı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan dolayısıyla yaptığı iftar programlarına devam ediyor.

    10 Nisan Polis Günü nedeniyle Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde emekli emniyet mensuplarına yönelik iftar programı düzenlendi.

    Emekli emniyet mensuplarıyla iftar

    İftara katılan Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla birlikte orucunu açtı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla iftar yaptı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla iftar yaptı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla iftar yaptı #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla iftar yaptı #4

    Kemal Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla iftar yaptı #5

    Kemal Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla iftar yaptı #6


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