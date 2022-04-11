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- Kemal Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla iftar yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla iftar yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensupları ile Ankara'da iftarda bir araya geldi.
- DHA
- 11.04.2022 - 00:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan dolayısıyla yaptığı iftar programlarına devam ediyor.
10 Nisan Polis Günü nedeniyle Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde emekli emniyet mensuplarına yönelik iftar programı düzenlendi.
Emekli emniyet mensuplarıyla iftar
İftara katılan Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla birlikte orucunu açtı.