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Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'yu kabul etti

Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'yu kabul etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.