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    Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'yu kabul etti

    Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
    • AA
    • 14.01.2022 - 18:23
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    Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'yu kabul etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yabancı ilke temsilcileri ile görüşmeleri devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu bu kapsamda Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

    GENEL MERKEZDE AĞIRLADI

    CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Papandreu ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ettiği belirtildi.

    Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün eşlik ettiği kaydedildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yunanistan Başbakanı Papandreu yu kabul etti #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yunanistan Başbakanı Papandreu yu kabul etti #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yunanistan Başbakanı Papandreu yu kabul etti #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yunanistan Başbakanı Papandreu yu kabul etti #4


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