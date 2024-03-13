Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti: Kurultay için 550 isim imza için ikna edildi CHP kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin bitmesini beklemeden çalışmalarına başladığı ve seçimden sonra olağanüstü kurultay için şimdiden 550 delegeden imza sözü aldığı konuşuluyor.

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Türkiye'de gündem yerel seçim...

CHP'de ise parti içi iktidar mücadelesi...

2023 Mayıs ayında seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, değişim parolasıyla yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onun desteklediği Özgür Özel'e kasım ayındaki kurultayda koltuğunu da kaybetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş mücadelesi

CHP tarihinde ilk kez seçimli şekilde yaşanan bu genel başkan değişiminden sonra vakit kaybetmeyen Kılıçdaroğlu, hemen karşı mücadeleye başladı.

Yerel seçim sürecinde birçok konuda Kemalciler-Ekremciler-Özgürcüler diye 3'e bölünen partideki bu dağınıklık gündeme gelirken kulisler yeniden hareketlendi.

Kılıçdaroğlu düğmeye bastı

Bu kapsamda yerel seçimlerden sonra kavganın fitilinin sert bir şekilde ateşleneceği konuşulurken son dönemde Kılıçdaroğlu'nun seçimleri beklemeden harekete geçtiği söyleniyor.

Kurultay için 550 ismi imzaya ikna etti

Kulis bilgilerine göre, Kılıçdaroğlu çalışmalarına hız verdi. Kendisine bağlılığı bilinen partililer başta olmak üzere, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık sözü verip sözünü tutmadığı isimlerle temasını artıran Kılıçdaroğlu, imza sözlerini almaya başladı.

Buna göre Kılıçdaroğlu, seçimden sonra olmak üzere 550 delegeyi olağanüstü kurultay için şimdiden imza atmaya ikna etti.

Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası temasları

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayı kaybettikten sonra Ankara, İstanbul ve Antalya'da ofisler açmıştı. Bu ofiste sivil topluk kuruluşları temsilcileri, eski siyasiler eğitimciler ve bilim insanları ile görüşmeler gerçekleştirmeye başlamıştı.

'Paralel CHP' değerlendirmelerine neden olan bu adımdan sonra parti içinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin açıklamaları tartışmalara neden olmuştu.