Kemal Kılıçdaroğlu Hasandede Türbesi'nde dua etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale ziyareti kapsamında Hasandede Köyü'ne de uğradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale temasları kapsamında, Hacılar kasabası ve Hasandede köyüne ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirip Hacılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından da bir mandıraya giren Kılıçdaroğlu, mandıracıların sorunlarını dinledi.

HASANDEDE TÜRBESİ'NDE DUA ETTİ

Hasandede köyünde bulunan Hasandede Türbesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, dua etti.

"HZ.MUHAMMED'İN VEDA HUTBESİ'NDEN BİR BÖLÜM"

Hasandede Türbesi'nde Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nden bir bölüm olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Veda Hutbesi'ndeki amacı, aslında insanlık tarihinin çok önemli ifadelerinden bir tanesidir. İlk İnsan Hakları Beyannamesi olduğu da söylenir. Bunun ne kadar değerli olduğunu, belgelerin ne kadar değerli olduğunu hepimiz bilmeliyiz, öğrenmeliyiz ve anlatmalıyız" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kırıkkale ziyaretinin ardından İstanbul'a doğru hareket etti.