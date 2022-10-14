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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hastanede tedavi gören kardeşine ziyaret

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
    • 14.10.2022 - 21:40
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 21:42
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hastanede tedavi gören kardeşine ziyaret

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve akciğer enfeksiyonu rahatsızlığıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen hafta götürülen ve burada tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Celal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kardeşini ziyaret etti

    Burada yoğun bakım ünitesinde entübe durumundan çıkan ve sağlık durumu iyiye giden Celal Kılıçdaroğlu'nu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede ziyaret etti.

    Hastane başhekimi ve doktorlardan bilgi alan ve yaklaşık 10 dakika kalan Kılıçdaroğlu, kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan hastanede tedavi gören kardeşine ziyaret #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan hastanede tedavi gören kardeşine ziyaret #2

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan hastanede tedavi gören kardeşine ziyaret #3

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan hastanede tedavi gören kardeşine ziyaret #4

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan hastanede tedavi gören kardeşine ziyaret #5

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan hastanede tedavi gören kardeşine ziyaret #6

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan hastanede tedavi gören kardeşine ziyaret #7


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