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    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 20:13
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    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam yemeğinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı.

    Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, akşam yemeğini birlikte yedi.

    AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

    Yemeğe başlamadan önce poz veren iki genel başkanın fotoğrafı, CHP'nin Twitter hesabından yayınlandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi #2


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