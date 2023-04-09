Kemal Kılıçdaroğlu ile alay eden DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, CHP listesine girdi Geçmiş yıllarda yaptığı paylaşımlarla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Mersin 3. sıra milletvekili adayı olarak CHP listesine girdi.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimlerine hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren siyasi partiler milletvekili adaylık listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden 25 Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partili, 19 Gelecek Partili ve 24 Saadet Partili siyasetçi aday gösterildi.

Bu isimler arasında ise epey tartışılan ve CHP'lilerin de tepkisini çeken isimler var.

Kılıçdaroğlu ile alay eden Deva Partili isim CHP listesinde

CHP listesinden Mersin 3. sıra milletvekili adayı olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'in Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçtiği çok sayıda paylaşım ortaya çıktı.

Ekmen'in o paylaşımların bazılarında, "Ah Kılıçdaroğlu ah... Yine mi çuvallamış?", "Bu kafa mı ülkeyi yönetmeye talip? Türkiye'nin en büyük şanssızlığı CHP ve Kılıçdaroğlu" yazdığı görüldü.