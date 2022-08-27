CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık konusunu 6'lı masada görüşmediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sunduğu Olaylar ve Görüşler programına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu burada gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Lideri'ne gündemde yerini koruyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylıkları soruldu.

"İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını konuşmadık"

Kılıçdaroğlu bu konunun ilk turunu tamamlayan 6'lı masa toplantılarında gündeme gelmediğini ve hiç görüşmediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "İkisi de değerli, ikisi de başarılı. Şimdi bakın, ikisi de görevini yapıyorlar, hiçbir itirazım yok. Halkın teveccühü var. Oylarını artırıyorlar. Biz 6'lı masadan diyoruz ki, 6 lider aday belirleyecek.

Siz kimi seçersiniz diyorsunuz. Önümüze böyle bir şey gelmez. Benim gördüklerimi diğer liderler de görüyorlar. 6 lider de aynı duyarlıkları beraber koruyoruz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını konuşmadık VİDEO