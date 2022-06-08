Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u partisinin genel merkezinde ağırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı ülkelerin Türkiye'de görev yapan temsilcileri ile görüşmeleri sürüyor.

Kılıçdaroğlu bugün İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.

CHP lideri, Chilcott'u partisinin genel merkezindeki makamında kabul etti.

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, partinin resmi Twitter hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti." notuyla fotoğraflar paylaşıldı.

İmamoğlu ile balıkçı buluşması

Kılıçdaroğlu ile görüşen Chilcott ise geçtiğimiz kış İstanbul'da yaşanan kar felaketinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ile gündeme gelmişti.

İmamoğlu'nun İstanbul genelinde yaşanan felakette binlerce İstanbullu yollarda mahsurken, Chilcott ile bir balıkçıda buluşması büyük tepkiye neden olmuştu.