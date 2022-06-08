Petrol
121.78
1.00%
Euro
18.4935
2.89%
Dolar
17.1861
2.58%
Altın
1.021
2.39%
Borsa
2618
-1.14%
Bitcoin
519.315
4.44%
BTXN Coin
11.06
-2.03%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C
    Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü

    Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u partisinin genel merkezinde ağırladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı ülkelerin Türkiye'de görev yapan temsilcileri ile görüşmeleri sürüyor.

    Kılıçdaroğlu bugün İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.

    CHP lideri, Chilcott'u partisinin genel merkezindeki makamında kabul etti.

    Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

    Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, partinin resmi Twitter hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti." notuyla fotoğraflar paylaşıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü #1

    İmamoğlu ile balıkçı buluşması

    Kılıçdaroğlu ile görüşen Chilcott ise geçtiğimiz kış İstanbul'da yaşanan kar felaketinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ile gündeme  gelmişti.

    İmamoğlu'nun İstanbul genelinde yaşanan felakette binlerce İstanbullu yollarda mahsurken, Chilcott ile bir balıkçıda buluşması büyük tepkiye neden olmuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Chilcott ile görüştü #4


    İlginizi Çekebilir

    Sultangazi’de yol verme kavgası: Öldüresiye dövdüler
    3. Sayfa

    Sultangazi’de yol verme kavgası: Öldüresiye dövdüler

    Şişli'de yolda yürürken telefonunu çaldırdı
    3. Sayfa

    Şişli'de yolda yürürken telefonunu çaldırdı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir