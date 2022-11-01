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    Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere’ye gitti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.
    • 01.11.2022 - 20:35
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    Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere’ye gitti

    Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle Ankara’dan 17.50 sıralarında İstanbul’a gelen Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda bir süre dinlendikten sonra yine Türk Hava Yolları’nın TK1983 sefer sayılı uçağıyla saat 20.00’da Londra’ya gitti.

    Kılıçdatoğlu'na Londra seyahatinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Denizli gençlik kolları üyesi Gamze Kaya eşlik etti. 1-5 Kasım tarihleri arasındaki İngiltere ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nun bilim ve teknoloji çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya geleceği belirtildi.

    Aralık ayında da Almanya'ya gitmesi bekleniyor

    5 Kasım’da Türkiye’ye dönmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun aralık ayında ise Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere’ye gitti #1

     

     

     


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