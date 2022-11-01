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Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere’ye gitti

Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere’ye gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.