Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul etkinliklerine ekrem İmamoğlu'nu çağırmadı

CHP'de kriz büyüyor...
Seçim kaybı sonrasında başlayan değişim sürecinde partinin elindeki en önemli belediye olan İBB'nin başkanı Ekrem İmamoğlu ile parti arasındaki gerilim her an artıyor.
Değişim çıkışıyla en önde isyan eden İmamoğlu, delege yarışında geri kalınca İBB'de bir yıl daha kalma kararı aldı.
İmamoğlu, genel başkanlık yarışından çekilse de parti içinde kurultay öncesi çalkantının en önemli isimlerinden biri.
Bu kapsamda değişimciler ve genel merkezciler olarak ikiye bölünen partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde yok sayılıyor.
İmamoğlu son 3 etkinliğe davet edilmedi
Bu kapsamda CHP'nin kuruluş yıl dönümü ve buna benzer son dönemde hayata geçirilen birçok organizasyonunda İmamoğlu görülmedi.
İmamoğlu'nun, İstanbul'daki son 3 törene de davet edilmediği ortaya çıtı.
Sözcü'den İsmail Saymaz, İmamoğlu'na konu kapsamında "Davet mi edilmediniz?" sorusunu yöneltti.
"Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta..."
İmamoğlu şu cevabı verdi:
"Bu soruyu ben cevaplayamayacağım. Çünkü sorunun muhatabı ben değilim. O kadar söyleyeyim. Sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz."