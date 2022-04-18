CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, herkesi barıştıracaklarını ve KHK ile görevinden uzaklaştırılanları görevlerine iade edeceklerini söyledi.

Siyasi liderlerin iftar ve sahur programları devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasiyi Güçlendirme Derneği’nin İstanbul’un Kadıköy ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı.

Kılıdaroğlu, burada bir konuşma yaparken konuşmasında daha çok insan hakları, özgürlükler, ifade özgürlüğü gibi konuların altını çizdi.

Uzun süredir en büyük vaadlerinden biri olduğunu dile getirdiği 'helalleşme' söylemini de tekrar hatırlatan Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınanlar için de değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu: KHK'lıların haklarının tamamını teslim edeceğiz VİDEO

"KHK'lılara haklarını geri vereceğiz"

KHK'lılara haklarını geri vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herkes barışacak. Herkesin hakkı hukuku teslim edilecek. İnsanlar düşüncelerinden dolayı hapse atılmayacak. KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz.





"Teslim etmezsek neden siyaset yapıyoruz?"

Teslim etmezsek neden siyaset yapıyoruz? Adaleti sağlamazsak neden siyaset yapıyoruz. Bunların haklarını hukuklarını teslim edeceğiz. Şunu da kısaca ifade edeyim: Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti, Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Cumhuriyet Halk Partisi artık halkın partisidir." diye konuştu.