Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu HDP ile çözeriz

Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu olduğunu, bu sorunun meşru bir organla çözülebileceğini ve HDP'nin de bu organ olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak’ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeseline konuştu.

Kılıçdaroğlu belgeselin ilk bölümünde, Kürt sorunu ve HDP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HDP MEŞRUDUR, KÜRT SORUNUNU HDP İLE ÇÖZERİZ"

İyi Parti'ye rağmen HDP'yi Millet İttifakı'nda tutmak için çaba harcayan Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu olduğunu, bu sorunun meşru bir organla çözülebileceğini ve HDP'nin de bu organ olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim." ifadelerini kullandı.